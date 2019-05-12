مليار دورلار.. خسائر قطاع الاتصالات في سوريا

2019/05/12 | 00:54

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العهد نيوز- متابعة

بلغت قيمة أضرار قطاع الاتصالات في سوريا نحو 500 مليار ليرة سورية (نحو مليار دولار بالأسعار الحالية)، كما ذكرت صفحة رئاسة الوزراء

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