مجلس أعيان كربلاء يُطالب بضرورة إنجاز المشاريع المتلكّئة

2019/05/12 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مجلس أعيان كربلاء المقدسة، الحكومة المركزية والمحلية بضرورة إنجاز المشاريع الستراتيجية المتلكّئة في المحافظة لما لها من أهمية كبيرة في توفير الأيدي العاملة للشباب من أبناء المحافظة.جاء ذلك خلال زيارة وفد من المجلس ضمّ رئيس المجلس السيد يوسف آل ماجد، وعضو المجلس المهندس النفطي محمّد رضا الحكيم، الى مصافي الوسط واللقاء بمديرها العام الخبير المهندس زيد شريف، وكذلك زيارة مديرية توزيع المشتقات النفطية واللقاء بمديرها العام الخبير المهندس كاظم مسير، للحديث عن أبرز المشاريع الستراتيجية في المحافظة وإمكانية إنجازها لما لها من أهمية كبيرة في توفير الأيدي العاملة للشباب من أبناء المحافظة.

واضاف آل ماجد، أنّ "المجلس يصر وبشدّة على ضرورة إنجاز المشاريع الستراتيجية في المحافظة والتي من شأنها توفير آلاف فرص العمل لأبنائها وليس كما هو معمول في مشروع مصفى نفط المحافظة الذي يعمل فيه أكثر من 80% من الأيدي العاملة من العمالة الأجنبية ومن خارج المحافظة".

وأشار أنّ "المصفى بحاجة الى مهندسين ميكانيك وكيميائيين وهو مشروع يدفع عجلة الإقتصاد العراقي عامّة الى الأمام من خلال إنتاج المشتقات النفطية داخل العراق بدل إستيرادها من الخارج بكلفة أكثر من 3 مليار دولار سنوياً".انتهى/س

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