2019/05/12 | 01:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرلمان.. ضد السلطة بدون معارضة #حتى_المنتصف مع الشيخ حميد معلة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 0O_mOQ6jlWY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. البرلمان.. ضد السلطة بدون معارضة #حتى_المنتصف مع الشيخ حميد معلة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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