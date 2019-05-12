افتتاح منفذ خسروي أمام الزوار هذا العام

2019/05/12 | 01:25

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اعلن مدير عام شؤون الحدود في وزارة الخارجية الايرانية شهريار حيدري عشية أمس السبت، ان منفذ خسروي بمحافظة كرمانشاه غرب ايران الذي يقابله منفذ المنذرية

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