التربية على التراحم والتعايش والسلام

2019/05/12 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عبدالله صالح الحاج- اليمن

لن أجد مقدمة لمقال اليوم أفضل من هذا التساؤل والذي سأطرحه هنا عليكم كمقدمة ذات أهمية لما لجوهر التساؤل من بعد نظر

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