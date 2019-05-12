2019/05/12 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد الحق الخسائر في صفوفه من قبل قوات الامن الهندية، أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، عن قيام "ولاية الهند"، في قرية أمشيبورا في ولاية جامو وكشمير شمالي الهند.وتحدث التنظيم عبر وكالة اعماق التابعة له، انه "بعد مقتل احد عناصر التنظيم جراء تبادل لإطلاق الرصاص بين عناصر الأمن وداعش الذين تحصنوا في قرية واقعة في منطقة شوبيان".

ونفت الشرطة الهندية، "وقوع إصابات في صفوف قوات الأمن جراء العملية".بحسب رويترز

وتأتي هذه الاحداث بعد أن تبنى "داعش" المسؤولية عن سلسلة التفجيرات الدموية التي هزت سريلانكا الشهر الماضي وأودت بأرواح 254 شخصا، اضافة الى أن تنظيم داعش قد أعلن مطلع أبريل الماضي عن إقامة "ولاية وسط إفريقيا"، بعد تبنيه أول هجوم له في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

الجدير بالذكر ان هذا التوتر جاء يعد خلفية الصراعات بين الهند وباكستان بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه، ما أدى في وقت سابق من الشهر الجاري إلى تصعيد عسكري غير مسبوق منذ سنين، إذ أعلنت القوتان النوويتان عن إسقاط طائرات لكل منهما جراء اشتباك جوي فوق الإقليم.انتهى/س

المصدر رويترز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ولاية جديدة لتنظيم داعش في الهند) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ولاية جديدة لتنظيم داعش في الهند) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).