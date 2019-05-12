2019/05/12 | 01:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. گــوم كبــرت الــولد ويريــد ابــوه شاهد قصة زوجة الشهيد بقصيدة الكبير محمد الاعاجيبي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: X6zSR_OnOSI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. گــوم كبــرت الــولد ويريــد ابــوه شاهد قصة زوجة الشهيد بقصيدة الكبير محمد الاعاجيبي) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. گــوم كبــرت الــولد ويريــد ابــوه شاهد قصة زوجة الشهيد بقصيدة الكبير محمد الاعاجيبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).