2019/05/12 | 01:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

العهد نيوز- متابعة

اعلن الإعلام الحربي السوري عشية أمس السبت، أن الجيش دخل الحدود الإدارية الجنوبية لمحافظة إدلب من جهة ريف حماة الغربي، بعد مواجهات مع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد مواجهة مع مسلحي "جبهة النصرة".. الجيش السوري يدخل حدود إدلب الجنوبية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد مواجهة مع مسلحي "جبهة النصرة".. الجيش السوري يدخل حدود إدلب الجنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).