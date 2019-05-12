على يد آل سعود.. إفطار أهالي

2019/05/12 | 02:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منذ صباح أمس السبت، والأحياء المأهولة في بلدة سنابس في القطيف شرق السعودية تحت مرمى قذائف آربي جي و رصاص 50 ملم وجراء ذلك

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