2019/05/12 | 02:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل الزمن حالياً مع أم ضد حارس المرمى نور صبري؟) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7Xha0mD_6HY
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل الزمن حالياً مع أم ضد حارس المرمى نور صبري؟) نشر أولاً على موقع (ام بي سي العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل الزمن حالياً مع أم ضد حارس المرمى نور صبري؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ام بي سي العراق).