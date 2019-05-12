بسبب “الشيخوخة السكانية”.. اليابان تفتح الباب بحذر أمام العمالة الأجنبية لسد الفجوة في سوق العمل

2019/05/12 | 02:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستقبل النادلة أحد الزبائن بابتسامة ودودة، وتحييه: ” إيراشيماس” (كيف يمكنني مساعدتك؟)، وهي تحية رسمية، ثم ترشده إلى طاولة قريبة.إنها تتحدث

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