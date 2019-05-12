أردوغان يرفض الانتقادات الدولية لقرار إعادة انتخابات اسطنبول

2019/05/12 | 02:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، على أنه لن يرضخ للانتقادات الدولية لقرار مثير للجدل بإعادة الانتخابات البلدية في اسطنبول.وقال

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