منطق جيوسياسي يمنع واشنطن من شن حرب ضد إيران رغم بالونات بولتون النارية

2019/05/12 | 03:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون حول إرسال حاملات طائرات «أبراهام لكنولن» إلى الخليج العربي للرد على تهديدات إيران، كافية

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