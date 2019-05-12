ست خطوات نووية محتملة لإيران

2019/05/12 | 03:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد عامٍ واحدٍ بالتحديد من إعلان الرئيس ترامب انسحاب الولايات المتحدة من «خطة العمل الشاملة المشتركة»، استعدت إيران لإعلان تدابيرها الثأرية الخاصة

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