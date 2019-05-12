2019/05/12 | 03:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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قال وزير التجارة العراقي هاشم العاني إن العراق حصد نحو 500 ألف طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم في منتصف نيسان/أبريل وحتى التاسع من أيار/مايو.
وأضاف أن وزارة التجارة دفعت للمزارعين 145 مليار دينار عراقي (122 مليون دولار) للقمح الذي تم حصاده حتى الآن.
وقالت وزارة الزراعة في نيسان/ أبريل إن العراق يتجه لحصاد خمسة ملايين طن من القمح هذا العام بفضل أمطار غزيرة، مضيفة أن واردات القمح ستكون أقل إذا تحقق ذلك الرقم.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محصول القمح العراقي: خمسة ملايين طن متوقعة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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