محصول القمح العراقي: خمسة ملايين طن متوقعة

2019/05/12 | 03:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير التجارة العراقي هاشم العاني إن العراق حصد نحو 500 ألف طن من القمح المحلي منذ بداية الموسم في منتصف نيسان/أبريل وحتى التاسع من أيار/مايو.

وأضاف أن وزارة التجارة دفعت للمزارعين 145 مليار دينار عراقي (122 مليون دولار) للقمح الذي تم حصاده حتى الآن.

وقالت وزارة الزراعة في نيسان/ أبريل إن العراق يتجه لحصاد خمسة ملايين طن من القمح هذا العام بفضل أمطار غزيرة، مضيفة أن واردات القمح ستكون أقل إذا تحقق ذلك الرقم.

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