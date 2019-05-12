2019/05/12 | 06:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حزب بريكست يتقدم في نتائج استطلاع الانتخابات الأوروبية تراجع حزب المحافظين بزعامة رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى المركز الرابع في استطلاع بشأن نوايا الناخبين في انتخابات البرلمان الأوروبي بفارق كبير وراء حزب بريكست الجديد بزعامة نايجل فراج الذي حصل على تأييد يفوق ما حصل عليه أكبر حزبين في بريطانيا معا.وأشار أحدث استطلاع أجرته مؤسسة أوبنيوم لحساب صحيفة أوبزرفر إلى حصول حزب فراج على 34 في المئة من الأصوات قبل الانتخابات التي تجري في 23 مايو، والتي تجرى بسبب إخفاق بريطانيا في الخروج من الاتحاد الأوروبي مثلما كان متوقعا في مارس.وأشار الاستطلاع إلى حصول حزب العمال على 21 في المئة في المركز الثاني في حين تراجع حزب المحافظين إلى المركز الرابع بحصوله على 11 في المئة.وحصل حزب الديمقراطيين الأحرار المساند للاتحاد الأوروبي على 12 في المئة.وكان فراج يرأس سابقا حزب استقلال المملكة المتحدة الذي ينسب إليه فضل فرض الاستفتاء الذي أجرته بريطانيا في 2016 بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي وقد أسس حزبه الجديد في أبريل مهددا بمحاربة الزعماء السياسيين لبريطانيا والذين اتهمهم بخيانة التصويت بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب بريكست يتقدم في نتائج استطلاع الانتخابات الأوروبية) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حزب بريكست يتقدم في نتائج استطلاع الانتخابات الأوروبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).