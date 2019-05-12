2019/05/12 | 06:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مستقبل سولسكاير "مرهون" بمباراة واحدة مع مان يونايتد كشف اللاعب الإنجليزي السابق، بول ميرسون، أن المدير الفني لمانشستر يونايتد، أولي غونار سولسكاير، معرض للإقالة من منصبه في حال الخسارة في مباراة كارديف سيتي المقبلة.ومن المقرر أن يستضيف الشياطين الحمر، فريق كارديف سيتي على ملعب "أولد ترافورد" مساء الأحد، في الجولة الأخيرة من البريميرليغ.وتلقى مانشستر يونايتد ضربة موجعة بالخروج من المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وبالتالي عدم التواجد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

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