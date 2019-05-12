الهجوم على إدلب رسالة روسية حاسمة إلى تركيا

2019/05/12 | 06:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنقرة – لم تخف تركيا انزعاجها من الهجوم الواسع الذي تشنه قوات روسية وسورية على المناطق المشمولة باتفاق أستانة، في موقف يعتبر

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