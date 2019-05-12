الحشد الأميركي إلى الشرق الأوسط.. هل يتجاوز التخويف إلى المواجهة

2019/05/12 | 06:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اكتمال مرور عام كامل على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي، الموقع عام 2015 بين إيران والدول الخمس

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