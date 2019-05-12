أميركا تحشد بالخليج وأنباء عن تحريك إيران صواريخ بالستية

2019/05/12 | 07:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل واشنطن حشد واستعراض قوات بحرية وجوية في الشرق الأوسط، في إطار تحرك بررته بتهديدات إيرانية جدية لمصالحها بالمنطقة، بينما ردت طهران

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