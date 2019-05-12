على خلفية مقتل خاشقجي.. أردوغان يتهم السعودية بارتكاب مذبحة

2019/05/12 | 07:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية بارتكاب مذبحة من خلال إرسال 11 مسؤولا إلى تركيا، ثم كشفت التحقيقات أن العدد هو

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