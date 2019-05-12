روحاني يدعو الى الوحدة وتجاوز الظروف

2019/05/12 | 07:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى الوحدة بين الفصائل السياسية في البلاد لتجاوز الظروف .

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء، عن روحاني قوله، انه "لا

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