2019/05/12 | 08:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داعش يتبنى الهجوم على ثكنة عسكرية في نيجيريا تبنى تنظيم داعش الهجوم على ثكنة عسكرية أسفرت عن مقتل 11 جنديا نيجيريا في بلدة جاجياجنان في شمالي شرق البلاد.وذكر إن الهجوم شنته عناصره في البلدة الواقعة بولاية بورنو ونشر صورا لثكنات محترقة وقتلى زعم أنهم الجنود.وأكدت مصادر طبية ورسمية وقوع الهجوم.وقالت المصادر إن متشددين اقتحموا البلدة على دراجة نارية وفتحوا النار عشوائيا على السكان والثكنة العسكرية.

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