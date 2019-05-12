2019/05/12 | 08:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدء الاجتماع التحضيري للجنة العراقية-الكويتية أعلنت وزارة الخارجية الاتحادية، عن بدء الاجتماع التحضيري للجنة العراقية الكويتية.وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان مقتضب، ان "الاجتماع التحضيري للجنة العراقية-الكويتية بدأ برئاسة الوزير محمد علي الحكيم".وكانت وزارة الخارجية اعلنت عن مغادرة وزير الخارجية محمد علي الحكيم، متوجهاً إلى دولة الكويت على رأس وفد وزاريّ لترؤس أعمال اللجنة الوزارية المُشترَكة العراقـيَّة-الكويتيّة التي تستمر يومين.

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