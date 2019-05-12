بالفيديو.. فلاح يرمي أطناناً من الحنطة على الطريق في ميسان!

2019/05/12 | 08:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ميسان:الفرات نيوز} قام احد المزارعين برمي أطنان من الحنطة على الطريق في محافظة ميسان.

ويظهر مقطع الفيديو لمراسل {الفرات نيوز} كميات كبيرة من الحنطة وهي مرماة على طرق الحولي في محافظة ميسان.وقال الفلاح للمراسل" تعمدت الى رمي أطنان من الحنطة في الشارع لعدم استلامها من قبل مدير سايلو الطيب في ميسان"، مشيرا الى" تواطئ مدير السايلو مع التجار لعدم استلام الحنطة من الفلاحين".انتهىبواسطة: عبد الزهرة الدراجي

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