الاعرجي: منطقة الجزيرة في نينوى بحاجة إلى انتشار امني

2019/05/12 | 08:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عبر قائممقام الموصل زهير الاعرجي، عن حاجة منطقة الجزيرة في محافظة نينوى الى نشر قوات امنية فيها.

وقال الاعرجي لـ "العهد نيوز"، اليوم الأحد،

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