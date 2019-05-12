صحيفة لبنانية : الملك الاردني يخشى بطانته

2019/05/12 | 08:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حملة إقالات وهيكلة بدأها الملك الأردني، عبد الله الثاني، أخيراً، في أوساط بلاطه، الذي كان منذ انطلاق الحراك الشعبي عام 2011 موضع نقد، لجهة عدد

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