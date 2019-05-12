2019/05/12 | 08:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة لبنانية : الملك الاردني يخشى بطانته) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حملة إقالات وهيكلة بدأها الملك الأردني، عبد الله الثاني، أخيراً، في أوساط بلاطه، الذي كان منذ انطلاق الحراك الشعبي عام 2011 موضع نقد، لجهة عدد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة لبنانية : الملك الاردني يخشى بطانته) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة لبنانية : الملك الاردني يخشى بطانته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).