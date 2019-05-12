ماذا سيقدم البرلمان لساكني العشوائيات؟

2019/05/12 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد النائب عن تحالف البناء حسين العقابي، الاحد، ان مجلس النواب لن يسمح بازالة المنازل المبنية في العشوائيات الا بعد ايجاد البدائل المناسبة، لافتاً الى ان الحكومة ماضية في تمليك بعض العشوائيات وتوزيع الاراضي.وقال العقابي، في تصريح لـ /المعلومة/، ان “هناك اكثر من ثلاثة الاف تجمع عشوائي للمنازل في العراق، اما العاصمة بغداد […]

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