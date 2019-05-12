اكتشاف سر اختفاء الماء على المريخ

2019/05/12 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكتشف العلماء الروس من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، سر اختفاء المياه على سطح المريخ.

ووفقا للخبراء، فإن كل عاميين (أرضيين) يحل على الكوكب الأحمر فصل صيف حار جدا، وفق موقع “وان”.

وأضاف الخبراء أنه في الغلاف الجوي للمريخ تنشأ “نافذة”، حيث يرتفع بخار الماء إلى الطبقة العليا ومنها تنقله الرياح إلى القطب الشمالي.

ويشار إلى أنه منذ وقت طويل مضى، كان سطح المريخ يحتوي على أنهار ومحيطات، ولكن بعد ملايين السنين اختفت 80% منها.

ويعتقد العلماء أن سبب ذلك يعود إلى الإشعاع الشمسي والتي تقسم الجزيئات إلى الهيدروكسيل والهيدروجين.

ووفقا لهم، فإن مدار الكوكب يلعب دورا هاما في ذلك، حيث مع بداية فصل الصيف في نصف الكرة الجنوبي، يرتفع بخار الماء مع الهواء الدافئ.

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