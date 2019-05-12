الحاج يحذر من تزايد “الانتهاكات الأميركية” بالتزامن مع “صمت” الحكومة

2019/05/12 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر الخبير الامني كاظم الحاج، الاحد، من تزايد الانتهاكات الاميركية ضد الشعب العراقي، مشدداً على ضرورة وضع حد لهذه الانتهاكات من قبل الحكومة وعدم التواطؤ مع هذا الملف، خاصة بعد معرفة العدد الحقيقي للقوات الاميركية في العراق.وقال الحاج في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الانتهاكات المتكررة من القوات الاميركية ضد الشرطة الاتحادية والبساتين القريبة […]

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