استئناف العمل بـ57 مشروعاً متوقفاً في واسط

2019/05/12 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {واسط:الفرات نيوز} شرعت الادارة المحلية في واسط بتنفيذ 57 مـشـروعـا خدميا كـانـت متوقفة عن العمل، ضمن ميزانية تنمية الاقاليم للعام.

وقال محافظ واسط محمد جميل المياحي في تصريح صحفي، ان" الإدارة المـحـلـيـة قــررت تـحـريـك جـمـيـع المـشـاريـع المتوقفة من خـلال دعـوة جميع المقاولين واصحاب الشركات للحضور الى ديوان المحافظة مـن اجـل تجديد العقد الخاص بمشاريعهم".واوضح ان" ادارة المحافظة قررت المباشرة بإكمال تـنـفـيـذ 57 مشروعا متوقفا شملت اكساء شوارع متفرقة في اقضية الـصـويـرة والـعـزيـزيـة والنعمانية والـحـي بكلفة ثمانية مليارات دينار وتنفيذ اعمال جـسـر الـزبـيـديـة بـكـلـفـة تـسـعـة مـلـيـارات و133 مليون دينار وتطوير حي الخليج والـوحـدة ومـدخـل مدينة الـكـوت الشمالي مـن جـهـة بـغـداد بكلفة 35 مـلـيـار ديـنـار".وأضاف" فضلا عن انشاء حي صناعي في قضاء الـنـعـمـانـيـة ضـمـن المـرحـلـة الاولــى بكلفة سبعة مليارات و31 مليون دينار وإعادة تـأهـيـل الـجـسـور الـكـهـربـائـيـة فـي شـارع النسيج بالكوت بكلفة 200 مليون دينار وتصميم وتنفيذ جسر على نهر الغراف في ناحية الموفقية بكلفة اربعة مليارات و655 مـلـيـون ديــنــار وبــنــاء مـدرسـتـين سعة الواحدة منهما 18 صفا مع قاعات متعددة الاغراض ومدرسة سعة 12 صفا في قضاء الصويرة بكلفة ثلاثة مليارات و517 مليون ديـنـار ومـدرسـة سعة 12 صفا فـي منطقة الرحمانية بكلفة 851 مليون دينار".وبين المياحي ان" المشاريع شملت أيضا تـأهـيـل طـريـقـي مـدرسـة كـمـيـل بـن زيـاد ومدرسة سايس في ناحية واسط بكلفة مليارين و836 مليون دينار وتطوير حي الامير باعمال الكهرباء والماء والاتصالات فـي قـضـاء بــدرة بكلفة مـلـيـاريـن و250 مليون دينار وتنفيذ شبكة ماء واتصالات وتــأهــيــل الـشـبـكـة الـكـهـربـائـيـة وشـبـكـة المجاري وتبليط شـوارع متفرقة في حي الغدير بناحية الموفقية بكلفة مليار دينار وانـشـاء متنزه فـي قضاء الحي وساحة رياضية بكلفة 903 ملايين دينار".وتـــابـــع ان" المشاريع تضمنت ايضا وضـع دراســة تصميم شبكات المـجـاري ومـحـطـات مـعـالـجـة فــي نــواحــي جـصـان والـدبـونـي وواسـط والشحيمية والاحـرار بكلفة 250 مليون ديـنـار وانـشـاء جسر الحسينية الكونكريتي عـلـى نـهـر دجلة بكلفة 20 مليار دينار ومجمعات سكنية واطئة الكلفة لاسكان الفقراء مع إيصال الـخـدمـات الاسـاسـيـة فـي نـواحـي واسـط والـزبـيـديـة والـحـفـريـة بـكـلـفـة 23 مـلـيـاردينار".ودعا المحافظ الى" ضرورة منحه الصلاحيات الكاملة للاشراف على المشاريع الـوزاريـة وتنفيذ المتوقف منها خصوصا التي تخلو من المشاكل القانونية، حـيـث تـمـتـلـك ادارة المـحـافـظـة القدرة على انجاز جميع المشاريع المتوقفة التي تتجاوز نسبها انجازها 70 بالمئة".واكـد ان" الادارة المحلية للمحافظة انتهت مــن تـشـكـيـل هـيـئـة خــدمــات لـلـعـمـل على استئناف جميع المشاريع التربوية المتوقفة والمتلكئة وتحديد مدة ستة اشهر لتنفيذ جميع ما مطلوب من الهيئة الجديدة".انتهى

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