ادخال وحدتين لتوليد الكهرباء في ذي قار

2019/05/12 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ذي قار:الفرات نيوز} تشهد محافظة ذي قار خلال ايلول المقبل دخـول الوحدتين الاولـى والثانية في محطة التوليد المركبة التي تنفذها شركة {جنرال الكتريك الى الخدمة، فيما طالبت المحافظة بإنشاء مـحـطـات جــديــدة ضـمـن مـذكـرة التفاهم مع شركة {سيمنز} الالمانية.

وقال مدير المحطة المركبة في المحافظة موفق السهلاني في تصريح صحفي، ان الـعـمـل مستمر بـمـشـروع تـنـفـيـذ المـحـطـة، حـيـث تـجـاوزت نسب انجازها 40 بالمئة، اذ سيتم تشغيل الوحدتين الأولـى والثانية بداية ايلول المقبل بطاقة 250 ميغاواط، ما سيسهم في حل جزء من النقص بانتاج الطاقة الكهربائية.وزاد ان الاعـــمـــال فــي مــشــروع المـحـطـة متواصلة لاكمال الوحدتين الثالثة والرابعة، مشيرا الـى ان مـدة تنفيذ العقد للوحدات الاربع هي 21 شهرا، ومدة العقد بالكامل مع الدورة المركبة 34 شهرا، وبهذه النسبة التي حققناها فنحن نعد متقدمين على الجدول الزمني لانجاز المشروع وكل الجهود مبذولة لتسريع انجاز المشروع.واوضـح السهلاني ان المـشـروع يقع مقابل محطة الناصرية الحرارية لقربه من مصادر المياه وخطوط الغاز والنفط والنقل، لافتا الى ان المحطة توفر 750 ميغاواط.واضـــاف ان مـحـطـة الـنـاصـريـة الـحـراريـة متقادمة بعمر تـجـاوز 40 عاما وقـد بـدأت الاعطال والتوقفات بالتزايد، اما محطة الغاز المـركـبـة فـهـي مصنعة مـن شـركـة {جـنـرال الكتريك} الاميركية العالمية المعروفة بإنتاج وحـدات الطاقة، مبينا ان الشركة للمقاولة الـثـانـويـة هـي شـركـة {انــكــل} الـتـركـيـة وقـد نفذت هذه الشركة 7 مشاريع في العراق.يـذكـر ان الشركة التركية الثانوية المنفذة لـلـمـشـروع بــاشــرت عمليات مـسـح مـوقـع نصب المحطة بوحداتها الاربع في الخامس من اذار العام 2017 ،وذلـك بعد ابـرام العقد الــرئــيــس مــع شــركــة {جـــنـــرال الـكـتـريـك} الاميركية من قبل رئاسة الـوزراء في وقت سابق.انتهى

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