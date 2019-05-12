2019/05/12 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالرحمن راجح

عاد من جديد الجدل حول تنفيذ اتفاق السويد بشان اليمن الى الواجهة.



القوى الوطنية في صنعاء اعلنت مرارا وتكرارا انها مع تنفيذ الاتفاق بدون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعادة الانتشار في الحديدة وتعنت دول العدوان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعادة الانتشار في الحديدة وتعنت دول العدوان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).