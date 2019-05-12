دبلوماسي إيراني: هذا ما طلبه بومبيو من العراقيين ولم نتخذ قرارا بالحرب

2019/05/12 | 09:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف دبلوماسي إيراني بارز، عن كواليس زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى بغداد مؤخرا ومباحثاته مع المسؤولين العراقيين، فيما أكد أن طهران لم تتخذ قرارا بالحرب مع الولايات المتحدة الأميركية.وقال الدبلوماسي أمير موسوي في تصريحات متلفزة تابعتها /المعلومة/، إن “وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عندما زار بغداد مؤخرا طلب من المسؤولين العراقيين […]

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