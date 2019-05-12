2019/05/12 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

وصل إلى موسكو الفتى العراقي قاسم، بطل صورة “الرغبة في الحياة”، الفائزة بجائزة مسابقة أندريه ستينن الدولية، التي استحدثتها وكالة روسيا سيغودينا الروسية.

وفازت صورة “الرغبة في الحياة” للمصور تيسير مهدي ( من كربلاء في العراق) بالمركز الأول في فئة الرياضة بالمسابقة المذكورة العام الماضي.

وقامت الجهة المنظمة للمسابقة، الوكالة الدولية للأنباء “روسيا سيغودنيا”، بدعوة الفتى لزيارة روسيا، قبيل حلول يوم ميلاده.

وخلال الأسبوع الذي سيقضيه في موسكو، سيتعرف قاسم على معالم العاصمة الروسية، وسيشاهد مباراة من الدوري الروسي بين فريقي “سبارتاك ” موسكو و”أوفا” من بشكيريا.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتى العراقي قاسم يصل موسكو) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتى العراقي قاسم يصل موسكو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).