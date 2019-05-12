كوريا الجنوبية تطور روبوتات قتالية

2019/05/12 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..قال متحدث باسم وكالة شراء الأسلحة الكورية الجنوبية إن كوريا الجنوبية تخطط لبدء تطوير الروبوتات القتالية على صورة البشر والحيوانات والحشرات التي “ستغير ميزان القوى في حرب المستقبل”.عند إنشاء روبوتات قتالية، يخطط علماء كوريا الجنوبية لاستخدام تقنية تعرف باسم المحاكاة الحيوية.إنها تسمح بنسخ وظائف الكائنات الحية الفريدة، وفقا ليونهاب.وقال ممثل وكالة […]

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