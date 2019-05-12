الصحف تتابع الدعوات لتشكيل معارضة برلمانية والمحاذير من استقبال مقاتلين من داعش ومحاكمتهم في العراق

2019/05/12 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاحد، الثاني عشر من ‏ايار ، تصاعد الدعوات لتشكيل معارضة برلمانية للحكومة ، ومحاذير استقبال و محاكمة مقاتلين ‏من داعش في العراق وقضايا اخرى .‏ عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين ‏العراقيين :” تصاعدت الدعوات التي تلوح بها كتل سياسية بتشكيل […]

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