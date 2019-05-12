2019/05/12 | 09:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اكد رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري،الاحد، ان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو طلب من العراق السيطرة على الفصائل المسلحة التي قد تستخدم ضد امريكا في حال نشوب حرب ضد ايران على حد قوله.وقال الشمري في تصريحات نقلتها صحيفة الشرق الاوسط وتابعته “كلكامش برس”، إن “زﻳـــــﺎرة ﺑـﻮﻣـﺒـﻴـﻮ اﻷﺧـﻴـﺮة إﻟـﻰ اﻟـﻌـﺮاق ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ وﻓﻖ ﻣﺆﺷﺮات ﺗﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﺑﻬﺪف ﻧﺰع ﻓﺘﻴﻞ اﻷزﻣﺔ ﺑﲔ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن ﺑﻮﻣﺒﻴﻮ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺤﻤﻞ ﻣﻌﻪ ﻣﺸﺮوع ﺣﺮب ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻛـﺎن ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺿﻤﺎن اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟــﻌــﺮاق واﳌﻨﻄﻘﺔ وﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮك إﻳﺮان”.

واضاف ان “اﻟـــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﺗـﺮﻳـﺪ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺮاق ﻗـﺒـﻞ ﻟـﻌـﺐ دور اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﳌﺴﻠﺤﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻹﻳﺮان واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن إﺣﺪى أدوات اﻟﻨﺰاع اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ اﻧﺪﻟﻊ ﺑﲔ اﻟـﻄـﺮﻓـﲔ”.

وتابع أن “اﻟـﻌـﺮاق ﻳﻬﻤﻪ ﻟﻌﺐ ﻫﺬا اﻟﺪور اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻐﺎز واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ إﻳﺮان وﻫﻮ ﻣــﺎ ﺗﺘﻔﻬﻤﻪ اﻹدارة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﺣـﺘـﻰ اﻵن وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓـﺈن ﻣـﺆﺷـﺮات اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واردة ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن إﻳﺮان ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻤﻦ ﻳﻨﻘﻞ رﺳﺎﺋﻞ إﻟﻰ أﻣﻴﺮﻛﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻋﺒﺪ اﳌـﻬـﺪي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﻜـﻮن ﻣـﺼـﺪر ﺛﻘﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﻫﺬه الرسائل بين الجانبين”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بومبيو طلب من العراق السيطرة على الفصائل المسلحة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بومبيو طلب من العراق السيطرة على الفصائل المسلحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).