بومبيو طلب من العراق السيطرة على الفصائل المسلحة

واضاف ان “اﻟـــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﺗـﺮﻳـﺪ ﻣــﻦ اﻟــﻌــﺮاق ﻗـﺒـﻞ ﻟـﻌـﺐ دور اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﳌﺴﻠﺤﺔ اﳌﻮاﻟﻴﺔ ﻹﻳﺮان واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن إﺣﺪى أدوات اﻟﻨﺰاع اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ اﻧﺪﻟﻊ ﺑﲔ اﻟـﻄـﺮﻓـﲔ”.
وتابع أن “اﻟـﻌـﺮاق ﻳﻬﻤﻪ ﻟﻌﺐ ﻫﺬا اﻟﺪور اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ أﻧﻪ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺜﻨﺎءات ﻻﺳﺘﻴﺮاد اﻟﻐﺎز واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻣﻦ إﻳﺮان وﻫﻮ ﻣــﺎ ﺗﺘﻔﻬﻤﻪ اﻹدارة اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﺣـﺘـﻰ اﻵن وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓـﺈن ﻣـﺆﺷـﺮات اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واردة ﻻ ﺳﻴﻤﺎ أن إﻳﺮان ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﺗﺒﺤﺚ ﻋﻤﻦ ﻳﻨﻘﻞ رﺳﺎﺋﻞ إﻟﻰ أﻣﻴﺮﻛﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻋﺒﺪ اﳌـﻬـﺪي ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﻜـﻮن ﻣـﺼـﺪر ﺛﻘﺔ ﻟﻨﻘﻞ ﻫﺬه الرسائل بين الجانبين”.
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