هجوم لداعش في صلاح الدين

2019/05/12 | 09:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بقيام عناصر من تنظيم داعش بشن هجوم على منطقة تابعة لقضاء الدجيل في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "الاجهزة الامنية في قضاء الدجيل تمكنت من صد تعرض لتنظيم داعش استهدف منازل المدنيين في منطقة ٢٣ جزيرة التابعة لقضاء الدجيل".

واضاف ان "الحادث اسفر عن اصابة عدد من المدنيين بجروح".

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