لبنان ينعى بطريرك الموارنة

2019/05/12 | 09:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..غيب الموت بطريرك الموارنة السابق في لبنان الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير فجر اليوم الأحد عن عمر ناهز 99 عاما.وقال المكتب الإعلامي في الصرح البطريركي في بكركي: “الكنيسة المارونية في يتم ولبنان في حزن”.بالألم والحزن الشديدين المقرونين بالرجاء المسيحي، يعلن غبطة البطريرك الكردينال مار بشارة بطرس الراعي خبر […]

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