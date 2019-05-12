الإصابة تحرم النوارس من خدمات حسين جويد امام البحري اليوم

2019/05/12 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الزوراء غياب محترفه السوري حسين الجويد عن مباراة فريقه امام البحري ضمن الجولة 26 من الدوري الممتاز

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