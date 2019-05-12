العثور على رفات 35 شخصا في مقابر جماعية بالمكسيك

2019/05/12 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت السلطات المكسيكية العثور على رفات 35 شخصا في مقابر جماعية في ولاية خاليسكو على ساحل المحيط الهادي في وسط المكسيك، مشيرة إلى أن الحصيلة قد ترتفع.وقال المدعي العام، جيراردو أوكتافيو سوليس، إن الجثث عثر عليها داخل مزرعة في منطقة زابوبان، ولم يستبعد ارتفاع عدد القتلى بعد انتهاء فرق الطب […]

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