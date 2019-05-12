الكويت يتبنى إعادة بناء منفذ سفوان الحدودي

2019/05/12 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، عن اتفاق عراقي كويتي لإعادة ببناء منفذ سفوان الحدودي.وذكرت الهيئة في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه اليوم (12 آيار 2019)، ان "الجانب الكويتي والعراق قاما بتوقيع مذكرة تفاهم بين البدلين لإعادة بناء منفذ سفوان الحدودي كمنحة،".

واضاف البيان، ان "اللجنة الوزارية العليا المشتركية – العراقية الكويتية – عقدت اجتماعها في الكويت وكان وزير الخارجية يترأس الوفد العراقي"، مشيرا الى ان "الجانبين اتفقا على قيام الجانب الكويتي ببناء منفذ سفوان كمنحة، وتوفير البنى التحتية اللازمة لعمل المنفذ".

وتابع الى ان المذكرة سيتم توقيعها بين الطرفين وتوضيح تحديد التزامات الجانب العراقي والجانب الكويتي المتعلقة بعمل المنفذ".انتهى/س

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