2019/05/12 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب يدعو لصرف اجور المحاضرين في المدارس مع قرب انتهاء العام الدراسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع كلكامش برس الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/12 | 09:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع كلكامش برس.

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