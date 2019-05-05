مصر الأسبوع الأول من رمضان بدون مخالفات في المسلسلات

2019/05/12 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر جمال شوقي، أن المجلس سيصدر الأحد تقريره الخاص بالإعلانات والبرامج، والذي يعتبر أول تقرير شامل عن أسبوع الأعمال الرمضانية.

وقال شوقي في حديث صحفي، إن “المجلس رصد انخفاضا في حجم المخالفات بالمسلسلات مثل التدخين والإيحاءات الجنسية عن العام الماضي، وأغلب ما رصدناه يندرج تحت الألفاظ السوقية”.

وأضاف، “نبحث السياق الدرامي لمشاهد العنف والكلمات السوقية لأن المجتمع يحارب العنف، والسنة الماضية كانت هناك العديد من الإهانات للمرأة، بينما العام الجاري توجد مسلسلات جيدة لم نرصد بها مخالفات تذكر مثل قمر هادي، وزلزال، وكلبش 3”.

وشدد المسؤول الإعلامي، على أن لجان التقييم بالمجلس لا تنساق وراء مواقع التواصل الاجتماعي، وتعتمد على تقييم موضوعي لمعايير وضعها المجلس.

وشدد شوقي على حرص المجلس في إعداد ملف لكل مسلسل مع تحديد القنوات التي يعرض بها، وتقييم كل مسلسل على حدة.

وقال: “أنذرنا القنوات التي تعرض بعض المسلسلات التي بها مخالفات لتجنبها”، مشيرا إلى أن هناك قنوات تستجيب وتحذف تلك المشاهد.

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