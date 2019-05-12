2019/05/12 | 09:29

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تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم ضد سوسيداد

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يلتقي مساء اليوم الأحد، فريق ريال مدريد بمضيفه ريال سوسيداد، ضمن فعاليات الجولة 37 من عمر مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، بفارق 6 نقاط عن صاحب المركز الثاني أتلتيكو مدريد، وبفارق 15 نقطة عن المتصدر برشلونة، بينما يتواجد ريال سوسيداد في المركز الثامن برصيد 47 نقطة.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مباراة اليوم، حيث سيبدأ المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالحارس البلجيكي تيبو كورتوا بعد تعرض الكوستاريكي كيلور نافاس للإصابة.

وأشارت الصحيفة أن خط الدفاع سيشهد مشاركة الثنائي باييخو، وناتشو بدلاً من رافايل فاران، وسيرجيو راموس، اللذان لم يتواجدا مع بعثة ريال مدريد.

وسيشارك البرازيلي فينيسيوس جونيور لأول مرة في التشكيلة الأساسية بعد عودته من الإصابة، بجانب الثنائي الهجومي كريم بنزيما، وماركو أسينسيو.

وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي :

حراسة المرمى : تيبو كورتوا

خط الدفاع : داني كارفاخال، ناتشو، باييخو، مارسيلو

خط الوسط : لوكا مورديتش، كاسيميرو، توني كروس

خط الهجوم : أسينسيو، كريم بنزيما، فينيسيوس جونيور.انتهى1

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