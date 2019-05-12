القبض على متهمين اثنين بالدكة العشائرية في العاصمة بغداد

2019/05/12 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوة أمنية من شرطة النجدة، من إلقاء القبض على متهمين اثنين في دكة عشائرية في العاصمة بغداد.

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