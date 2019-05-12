2019/05/12 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، عن اتفاق عراقي - كويتي على بناء منفذ سفوان الحدودي وتوفير البنى التحتية لعمل المنفذ.

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