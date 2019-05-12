جنرال بولندي: المواجهة مع الجيران لا تخدم أوروبا

2019/05/12 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد .أعلن الرئيس السابق لجهاز مكافحة التجسس في بولندا الجنرال يانوش نوسيك، في مؤتمر نظمه صندوق Stratpoints، إن انعدام الاتصالات مع روسيا، لا يعتبر نجاحا بالنسبة لبولندا، بل هزيمة.ونقل موقع Defence24، عن الجنرال قوله: “نحن بحاجة إلى بناء العلاقات بطريقة أو بأخرى، لأن المواجهة لا تخدم الجيران، ولا أوروبا، ولا […]

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