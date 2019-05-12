مانشستر سيتي وليفربول وموعد تحديد بطل البريميرليغ اليوم

2019/05/12 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

يسدل الستار على موسم ساخن بالدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، حيث تقام 10 مواجهات في توقيت واحد، تحسم اثنتان منها صراع الصدارة الملتهب بين مانشستر سيتي وليفربول.

وبسبب فارق النقطة لصالح “السيتنزنز”، ينبغي على “الريدز” الفوز في ملعب “أنفيلد” على ضيفه ولفرهامبتون، وأن ينتظر تعادل أو خسارة مانشستر سيتي الذي يرحل لمواجهة برايتون.

ويتصدر مانشستر سيتي الدوري بـ95 نقطة، فيما يتواجد ليفربول في المركز الثاني برصيد 94 نقطة، في قمة تأرجحت كثيرا بين الفريقين على مدار الموسم.

وفي حال حقق الفريقان الفوز، يتوج مانشستر سيتي بطلا فيما سيكون ليفربول أول فريق يصل إلى 97 نقطة في الدوريات الكبرى دون أن يحقق اللقب، علما أن الرقم القياسي الحالي مسجل باسم ريال مدريد الإسباني الذي حظي بـ96 نقطة وأخفق في الفوز بالليغا.

وتعليقا على مباراتي الأحد، قال يورغن كلوب المدير الفني لليفربول: “ولفرهامبتون وبرايتون سيلعبان دورا في حسم اللقب في النهاية.



ربما سنفوز على وولفرهامبتون وسيفوز مانشستر سيتي على برايتون، وعندئذ سيفوز سيتي باللقب، لكن هناك مباراة يجب أن نخوضها أولا ثم نرى ماذا سيحدث”.

وأضاف المدرب الألماني: “ولفرهامبتون لديهم طموح كبير.



لقد ظهروا بمستوى رائع منذ بداية الموسم ولعبوا كرة قدم جميلة.



إنهم يقبعون في المركز السابع الآن، وهذا إنجاز مذهل بالنظر لقوة المنافسة في الدوري وكونهم صاعدين حديثا من الدرجة الأولى.



تنتظرنا مباراة أمام فريق يتميز بالقوة الدفاعية وبالهجمات المرتدة النموذجية”.

وعن منافسه على اللقب، تابع كلوب: “على الجانب الآخر، سيلعب برايتون آخر مباراة لهم على أرضهم في الدوري بعد أن ضمنوا بقاءهم.



أعلم أنهم يستمتعون بلعب كرة القدم، وأعتقد أنهم سيلعبون من أجل الفوز.



ما أريد قوله هو أن الفريقين سيسعيان للفوز ويجب علينا أن نكون في كامل تركيزنا”.

ومن المؤكد أن جماهير ليفربول في ملعب “أنفيلد” ستتابع نتيجة مباراة سيتي لحظة بلحظة، لكن كلوب يرى أن رد فعل الجماهير في المدرجات لن تؤثر بأي شكل على أداء لاعبيه في الملعب، بحسب موقع “ليفربول” الرسمي”.

وفي المقابل، أكد جوسيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، على صعوبة مباراة فريقه أمام برايتون في الجولة الحاسمة، مشيرا إلى أن لاعبيه تحضروا بشكل جيد، وسيحاولون تسجيل هدف مبكر على عكس مواجهة ليستر سيتي الأخيرة.

وقال المدرب الإسباني في مؤتمر صحفي قبل المباراة: “كان أسبوعا مذهلا لكرة القدم.



شاهدنا مباراتين رائعتين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وأضف لذلك فوزنا المهم على ليستر سيتي”.

وأضاف “بيب”: “سيكون من الجيد أن نسجل في وقت أبكر أمام برايتون، لكنني أعلم أن تلك المهمة ستكون صعبة للغاية مثلما كانت الأمور في مباراة الكأس، سنحاول أن نضع تركيزنا على تلك المباراة فقط لنرى ما الذي نستطيع القيام به من أجل هزيمتهم”.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مانشستر سيتي وليفربول وموعد تحديد بطل البريميرليغ اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مانشستر سيتي وليفربول وموعد تحديد بطل البريميرليغ اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).